Flash d’arte: il rintocco del 1296: la campana ritrovata

MANTOVA – Per secoli sulla torre delle Orologio di piazza delle Erbe, da dove fu dismessa nel 1989, la campana datata 1296 e firmata dai fratelli Luca, Matteo ed Endrighetto da Venezia, è un capolavoro misconosciuto della fonderia veneziana medievale, frainteso fino al punto di crederla a più riprese un rifacimento cinquecentesco. Giampaolo Ermini, studioso esperto di oreficeria medievale, nel corso del Flash d’arte di mercoledì 12 novembre, alle 18, presso il Museo Virgilio di piazza Erbe, approfondirà il valore storico e artistico della campana, discutendone le caratteristic

he tipologiche, tecniche e formali attraverso il confronto con la produzione campanaria coeva e posteriore, veneziana e no.

A seguito dell’intervento di restauro che ha permesso di tornare a leggere la decorazione originaria, il manufatto è musealizzato al Museo Virgilio all’inizio del percorso museale.

Tale collocazione permette di favorire la conservazione della campana in un’area protetta e di valorizzarla in posizione visibile e apprezzabile da più punti di vista.

L’appuntamento è gratuito con obbligo di prenotazione sino ad esaurimento posti. La partecipazione all’evento consente la visita libera al museo Per informazioni e prenotazioni https://www.museovirgilio.it/ ; mail museovirgilio@comune.mantova.it telefono 0376 338779.