Viadana, rubano Gratta e Vinci in tabaccheria: incastrati dalle telecamere e denunciati due trasfertisti

VIADANA. Hanno sfidato la fortuna rubando un pacchetto di biglietti “Gratta e Vinci”, ma l’unica cosa che hanno rimediato è stata una denuncia a piede libero. I Carabinieri della Stazione di Viadana hanno individuato e deferito all’Autorità Giudiziaria due cittadini georgiani di 56 e 58 anni, entrambi residenti a Torino, ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

Il colpo in tabaccheria

I fatti risalgono alla serata dello scorso 14 aprile. I militari dell’Arma, impiegati nei servizi di controllo del territorio concordati in Prefettura nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, Roberto Bolognesi, sono intervenuti d’urgenza presso una tabaccheria del centro di Viadana. Poco prima, il titolare dell’attività aveva segnalato il furto di diversi tagliandi della lotteria istantanea, sottratti con destrezza da tre soggetti ignoti che si erano poi dileguati.

Le indagini e l’identificazione grazie ai video

Gli investigatori si sono messi subito al lavoro analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Grazie ai fotogrammi, i Carabinieri sono riusciti a isolare la targa dell’autovettura utilizzata dal terzetto per la fuga. I successivi accertamenti e incroci di dati hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico di due dei tre presunti componenti della banda, già noti alle forze dell’ordine e residenti nel capoluogo piemontese.

Zero vincite e una denuncia

Per i due malviventi la “dea bendata” ha girato decisamente le spalle. Dopo aver grattato tutti i biglietti rubati, i due non hanno riscosso nemmeno un euro di vincita in contanti. Al posto del denaro, hanno trovato ad attenderli una denuncia da parte dei Carabinieri di Viadana alla Procura della Repubblica di Mantova. Le indagini proseguono per identificare il terzo complice.