Controlli straordinari dei Carabinieri nel Mantovano: denunce, sequestri di droga e patenti ritirate

MANTOVA. Un maxi controllo del territorio ha impegnato i Carabinieri della Compagnia di Mantova nella giornata del 18 giugno. Il servizio straordinario, pianificato nell’ambito delle direttive del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, il dottor Roberto Bolognesi, ha interessato le aree urbane e rurali dei comuni di Mantova, Ostiglia e Roncoferraro.

L’operazione, finalizzata alla prevenzione dei reati predatori e al controllo della circolazione stradale, ha portato all’identificazione di 55 persone, al controllo di 34 veicoli e all’ispezione di 3 attività commerciali. Il bilancio finale è di quattro denunce a piede libero e cinque segnalazioni per droga.

Armato di coltello e attrezzi da scasso

Nel corso dei controlli, un 23enne residente a Mantova è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale. Il giovane è stato trovato in possesso di diversi attrezzi solitamente utilizzati per lo scasso e di un coltello da cucina con una lama lunga ben 25 centimetri. Per lui è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica per porto di strumenti atti ad offendere.

Furto al supermercato e documenti falsi

I militari hanno denunciato per furto aggravato anche un cittadino nigeriano di 35 anni, residente a Mantova. L’uomo è stato sorpreso all’interno del supermercato “Ipermartinelli” di San Giorgio Bigarello mentre tentava di superare le casse nascondendo diverse bottiglie di alcolici, per un valore complessivo di 144 euro.

Sempre a Mantova, un 20enne è stato denunciato per possesso di documenti falsi dopo aver esibito ai militari una carta d’identità priva del microchip di sicurezza.

Incidente e rifiuto dell’alcoltest

I controlli stradali hanno fatto emergere un’infrazione grave a Quistello. Un 26enne, rimasto coinvolto in un sinistro automobilistico di lieve entità, si è opposto fermamente agli accertamenti tossicologici e all’alcoltest proposti dai Carabinieri. Il rifiuto ha fatto scattare l’immediata denuncia all’Autorità Giudiziaria e il ritiro della patente di guida.

Il contrasto al consumo di stupefacenti

Infine, l’attività di pattugliamento ha permesso di individuare e segnalare alla Prefettura di Mantova cinque persone come assuntori di sostanze stupefacenti. Si tratta di un 38enne di San Giorgio Bigarello, un 38enne di Castel d’Ario, un 34enne e un 30enne di Porto Mantovano, e un 35enne di Roverbella. Durante le verifiche sono stati sequestrati complessivamente 5 grammi di hashish, uno spinello già confezionato e un grammo di Mdphp.