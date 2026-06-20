Atletica – Libertas in bella evidenza a Rubiera. Nuovi personali per Allali e Tosi, Meneghinello ok in vista degli Italiani

Rubiera Giornata particolarmente impegnativa giovedì scorso per gli atleti della Libertas a Rubiera, dove il grande caldo ha condizionato le prestazioni per tutta la durata del Trofeo di Mezza Estate, protrattosi fino a tarda serata. Nonostante le difficili condizioni climatiche, sono arrivati risultati di rilievo. Intorno alle 23, infatti, Morad Allali ha migliorato il proprio record personale nei 3000 metri, fermando il cronometro a 8’25’’83 nella serie principale, vinta dall’atleta del Burundi con l’eccellente tempo di 7’54’’41. Nuovo primato personale anche per Filippo Tosi nel salto in alto. L’atleta in maglia arancione ha conquistato il terzo posto assoluto e il primo tra gli Allievi, superando l’asticella posta a 1,84 metri. Buona prova anche per Scolari, che ha saltato 1,76 metri ma, alle prese con una nuova rincorsa ancora da perfezionare, non è riuscito a superare la misura successiva. Nel salto in lungo Matteo Begni ha invece pagato la stanchezza accumulata, fermandosi poco oltre i sei metri. In chiusura spazio ai velocisti. Nei 200 metri, ultima uscita prima dei Campionati Italiani di Grosseto della prossima settimana, Emily Meneghinello ha mostrato ancora una volta una convincente progressione nella seconda parte di gara, pur dovendo migliorare la fase iniziale. Positivo anche il debutto sulla distanza dei giovani Pedroni, che ha chiuso in 24’’76, e Cavallaro con 26’’35. Pinotti ha invece fatto segnare il tempo di 23’’81. Nel complesso, una serata resa particolarmente difficile dalle elevate temperature, ma che ha comunque regalato indicazioni incoraggianti e alcuni importanti progressi cronometrici.