Incidente a Gazoldo degli Ippoliti: tamponate due biciclette sulla Postumia, feriti marito e moglie

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI. Paura nella serata di ieri in via Postumia a Gazoldo degli Ippoliti, dove un incidente stradale ha visto coinvolte un’autovettura e due biciclette. Il bilancio è di due persone ferite, una coppia di coniugi del posto, trasportati in ospedale.

La dinamica del tamponamento

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai militari dell’Arma, una Toyota Auris, alla cui guida si trovava un uomo di 60 anni residente a Volta Mantovana, stava percorrendo la via quando ha tamponato violentemente una bicicletta. In sella al velocipede c’era un uomo di 67 anni di Gazoldo degli Ippoliti. A causa del forte impatto, il ciclista è stato sbalzato dalla sella e, nella caduta, ha travolto anche la moglie di 64 anni, che viaggiava poco distante su un’altra bicicletta.

I soccorsi e i rilievi dei Carabinieri

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono giunti i mezzi di soccorso del 118. I due coniugi, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, sono stati trasferiti d’urgenza all’ospedale civile Carlo Poma di Mantova. Per entrambi l’accettazione è avvenuta in codice giallo: i medici hanno riscontrato diverse lesioni e traumi, ma fortunatamente nessuno dei due si trova in pericolo di vita.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Asola. I militari si sono occupati di gestire la viabilità, rallentata durante le operazioni di soccorso, e hanno eseguito i rilievi planimetrici necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e ad accertare eventuali responsabilità.