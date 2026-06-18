Countdown Festivaletteratura: mercoledì 24 giugno nella chiesa di San Cristoforo

MANTOVA Scatta ufficialmente il conto alla rovescia verso la trentesima edizione di Festivaletteratura, in programma a Mantova dal 9 al 13 settembre. È arrivato il momento di scoprire i nomi dei protagonisti, i temi e le novità di un’edizione speciale, che celebra trent’anni di incontri, storie e idee, in attesa di ritrovarli dal vivo sui palchi e per le vie della città. Saranno centinaia anche quest’anno gli ospiti italiani e internazionali che animeranno un programma vario per presenze, temi e interessi, pronto a trasformare di nuovo Mantova in un grande crocevia di voci da tutto il mondo.

Mercoledì 24 giugno, alle ore 21, l’appuntamento è alla Chiesa di San Cristoforo — uno spazio che a settembre il Festival userà per la prima volta, con un grande progetto per grandi e piccoli dedicato agli albi illustrati e alla scoperta del mondo. Per il trentennale la tradizionale serata di presentazione cambia pelle: non sarà solo il momento in cui svelare ospiti, temi e novità del 2026, ma diventerà un’esperienza interattiva per entrare subito in contatto con il festival che verrà.

Dopo una presentazione generale di quello che accadrà a settembre, prenderà infatti il via uno speed dating letterario: distribuiti nello spazio, dieci tavoli proporranno ciascuno una selezione delle opere dei protagonisti della trentesima edizione, raggruppate per affinità o filoni tematici. Il pubblico si muoverà di stazione in stazione, per ascoltare – per il tramite dei lettori della Compagnia della Lettura – le voci degli autori che animeranno il Festival. Come in ogni speed dating che si rispetti, gli incontri a sorpresa con queste prime pagine punteranno a far scattare la scintilla, e con essa il desiderio più forte di conoscere dal vivo i circa trecento ospiti attesi quest’anno.

Dopo questa prima presentazione in società, fra poche settimane verrà pubblicato il programma definitivo, con il palinsesto completo di un’edizione che tornerà ad animare strade, piazze e palazzi della città con centinaia di incontri, percorsi, laboratori, concerti, spettacoli, installazioni e tanto altro ancora.

Come di consueto, durante la serata di presentazione sarà possibile rinnovare o sottoscrivere la propria adesione all’Associazione Filofestival. Il termine ultimo per il rinnovo del tesseramento è fissato per il 24 agosto. L’adesione, oltre a essere un modo prezioso per sostenere le attività del Festival, offre vantaggi esclusivi: la possibilità di prenotare gli eventi con qualche giorno di anticipo, lo sconto sul prezzo dei biglietti e la copia gratuita del catalogo cartaceo di Festivaletteratura 2026.

Ricordiamo inoltre che è già aperta la campagna di volontariato per il Festival: per candidarsi basta compilare il form disponibile su www.festivaletteratura.it. Le domande devono essere inoltrate entro il 13 luglio.