L’eurodeputato Salini (Fi) lancia il candidato Paola Salvarani

PORTO – Entra nel vivo anche la campagna elettorale di Porto Mantovano. Questo venerdì (inizio ore 17) nell’ambito dell’iniziativa promossa da Forza Italia e in particolare dal commissario portuense Angelo Fabio Tedeschi, al Portobello Food & Drink verrà presentata al pubblico la candidata Maria Paola Salvarani. Come annunciato qualche settimana fa dal nostro giornale sarà lei a guidare la coalizione di centrodestra – congiuntamente alle forze civiche presenti sul territorio che hanno aderito al suo progetto di rinnovamento del Comune – alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. «Un’occasione per dare il benvenuto alla candidata su cui il centrodestra ha deciso di puntare e per salutare l’eurodeputato Massimiliano Salini che sarà ospite graditissimo di questo aperitivo elettorale». Sarà ovviamente presente anche il segretario provinciale degli azzurri, Michele Falcone, che non mancherà di accennare al momento favorevole di Forza Italia, partito di tradizione cattolica, riformista e garantista che sta tornado un punto di riferimento per quell’elettorato moderato a cui ha sempre guardato il suo fondatore Silvio Berlusconi, lungimirante nel vedere più lontano e prima degli altri, tanto da cambiare l’imprenditoria, lo sport e la politica. Riguardo a Porto Mantovano, Forza Italia ha praticamente definito in queste ore la propria lista autonoma in appoggio alla candidata Maria Paola Salvarani.