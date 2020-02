Da lunedì a Curtatone nuova collocazione per i cassonetti della raccolta degli abiti

CURTATONE – Cambia la disposizione dei cassonetti adibiti alla raccolta degli abiti: l’ordinanza del Comune di Curtatone entrerà in vigore lunedì.

I contenitori resteranno 43 ma a cambiare sarà la loro collocazione: l’obiettivo è quello di evitare indecorosi depositi a terra degli indumenti, qualora i cassonetti fossero pieni, e, nell’eventualità, di dare la possibilità ai cittadini di averne prontamente altri in cui riporre i vestiti. Una nuova distribuzione sul territorio con cui Corte Spagnola spera anche di scoraggiare eventuali abbandoni: le aree potranno presto essere dotate di telecamere fisse e/o mobili. Il tutto garantendo, ovviamente, la medesima visibilità dei cassonetti che continueranno ad essere gestiti dalle cinque ditte che già garantiscono il servizio a Curtatone: Alfaomega, Losi, Humanas People to People, Coop Hike e Cento Miglia. Tredici in tutto le macro aree in cui saranno collocati i cassonetti: a Buscoldo in via Gandhi ed in via Marco Polo; ad Eremo in via Francia, in via Parri (area sosta PalaSiglacom) e via Mantegna (zona palestra);

a Grazie in via Fiera; a Levata in via Pio La Torre ed in via Martiri; a Montanara nella piazzola ecologica ed in via Modigliani; ai Quattro Venti di fronte al Brico Center ed a San Silvestro in via Neruda ed in via Aresi (nei pressi della cabina Enel). (v.g.)