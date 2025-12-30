Il rito del tè, tre incontri a Palazzo d’Arco

Mantova Tre appuntamenti dedicati al rito del tè. A Palazzo d’Arco si viaggia cavalcando le pagine di diari e capolavori letterari, inebriati dall’aroma intenso del tè.

Viaggia té è un ciclo di tre incontri dedicati alle rotte del grand tour, alla scoperta di storie incredibili di viaggiatrici e di sogni letterari, che si concludono tutti con una buona tazza di tè. Gli eventi, promossi dalla Fondazione d’Arco si svolgeranno con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Mantova e Associazione Bibliofficina.

Domenica 18 gennaio alle ore 15.45 l’appuntamento è con “Le viaggiatrici”.

Nel secolo d’oro dei viaggi, insieme a facoltosi milord dell’aristocrazia, viaggiarono intraprendenti signore, appartenenti alla nobiltà di sangue o di denaro, che offrirono, narrando di sé stesse e delle loro esperienze, un’inedita inquadratura dei paesi e delle genti incontrate. Sono loro le nuove protagoniste del grand tour, le donne: vedove, maritate, artiste o intellettuali che proclamano attraverso il viaggio il diritto all’educazione e non solo.

Sabato 7 febbraio alle ore 15.45 l’incontro dal titolo “Mary Shelley, la donna che scrisse Frankenstein”.

Nella Londra nera dei resurrectionists, i trafugatori di cadaveri, delle dissezioni e degli esperimenti galvanici, si muove una donna visionaria che seppe condensare nella sua creatura tutte le paure della sua epoca. Così, in una notte di tempesta all’ora delle streghe, nacque il sogno di Frankenstein.

Sabato 21 febbraio alle 15.45 si terrà “Il salotto vittoriano e il rito dell’afternoon tea”.

Si racconterà la quotidianità nella Londra vittoriana quando la capitale inglese dettava legge, in termini di gusto e moda, nell’Europa del tempo.

Per fare questo tuffo nel passato occorre solo varcare la porta del salotto rosso, l’ambiente più autentico del palazzo con le sete e gli arredi in cui si respira ancora l’atmosfera british dei salotti aristocratici e dei club della seconda metà dell’Ottocento. Il rito dell’afternoon tea nasce infatti alla corte della regina Victoria e racconta una storia di donne, ma anche di cucina e di moda. Ecco istituito il tea time, la Victoria Sponge cake e una prima linea di abiti femminili per il momento del tè.

Ciascun incontro prevede la visita guidata tematica e a seguire la degustazione che sarà accompagnata da brevi letture di passi letterari celebri a cura delle lettrici di Associazione Bibliofficina Odv. Sarà inoltre possibile toccare con mano una selezione di libri, che vertono sui temi proposti, che potranno essere presi in prestito, grazie al servizio offerto dalla Biblioteca Comunale di Mantova.

Biglietti: visita e degustazione tè con un dolce: 15 euro. È necessaria la prenotazione. Info e prenotazioni: 0376 322 242; biglietteria@museodarcomantova.it.