Elena Camo, quattro eventi anche nel Mantovano

Mantova A pochi giorni dal lancio in rotazione radiofonica nazionale, il singolo “Sola” della cantante Elena Camo si sta già rivelando un successo. Il brano con relativo video, che precede l’imminente uscita dell’album, è presente sul canale Youtube di Elena Camo e su tutte le piattaforme digitali come Spotify e iTunes. La scrittura intesta si armonizza con le atmosfere elettroniche, dando vita a una narrazione visiva e potente. “Sola” racconta la corsa di una donna attraverso una città notturna, tra pioggia, luci spezzate e battiti irregolari: un viaggio emotivo fatto di solitudine, adrenalina e ricerca interiore. «La corsa dentro la notte può essere altresì intesa come una mancata sicurezza che le donne hanno nel “girare” da sole di notte; limitando quindi la libertà di una donna, in quanto non è normale dover sentire il bisogno di proteggersi ogni volta che si mette piede fuori casa. Il singolo – ci spiega l’artista – ha molteplici significati che ognuno in base alla propria esperienza e vissuto può rendere proprio». Il videoclip ufficiale, visibile anche sul Canale Youtube della cantante, attinge al “Gotic” ma ha pur sempre un happy ending dove l’obbiettivo è trovare un punto di equilibrio in questa esistenza talvolta ingabbiata. Bisogna trasformare la paura in uno spunto per migliorare se stessi e con la voglia di reagire trovare la libertà. Nata a Verona ma residente nell’alto mantovano, la Camo (all’anagrafe Camocardi) – ha partecipato e vinto diversi concorsi nazionali, sia pianistici sia canori (Cesenatico, Albenga, il Festival di Saint Vincent, Castrocaro e molti altri). Protagonista in opere liriche e musical in vari teatri del Nord Italia, vanta partecipazioni televisive anche su Rai 1. Dopo il concerto andato in scena a Gargnano (Bs) con l’orchestra Unixono, Elena Camo ha già fissato una serie di concerti anche nel Mantovano: il 4 gennaio sarà presente a Solferino, il 15 gennaio alla Fiera di Sant’Antonio a Ponti Sul Mincio, il 7 febbraio ad Affi (Vr), il 12 febbraio al teatro Ariston di Mantova, il 14 febbraio a Santa Giulia a Brescia, il 21 febbraio a Goito e il 28 febbraio a Milano.