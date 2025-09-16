La cultura e i giovani come motori del cambiamento

MANTOVA La cultura come motore del cambiamento. Abbinata alle giovani generazioni, come ieri illustrato dall’assessora comunale Alessandra Riccadonna e dal presidente di Pantacon Matteo Rebecchi, per presentare la nuova edizione della rassegna Fattidicultura, organizzata dal consorzio di cooperative culturali mantovane Pantacon, in collaborazione con il Comune di Mantova nell’ambito del progetto Generare il futuro Dalla scuola alla città.

Mostre fotografiche, maratone di idee e concerti per capire il presente e orientarsi nel futuro, attraverso una serie di eventi gratuiti, da sabato al 28 settembre.

Tra le proposte della manifestazione la Maratona delle idee, sul tema dell’utilizzo dell’acqua. Per dare il giusto valore a questo elemento, ma anche per realizzare progetti che possano migliorare lo stesso contesto; l’incontro al Maca dedicato alle professioni della cultura; l’appuntamento rivolto alle buone pratiche per affiancare arti creative e sostenibilità; l’evento che presenta un vademecum per contrastare l’inverno demografico nei piccoli e medi centri, coinvolgendo le realtà territoriali; la camminata attraverso luoghi da scoprire della città, con prenotazioni già aperte da ieri.

Il programma 2025 inizia sabato 20 settembre, dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00 con una giornata di dibattito sul linguaggio fotografico, Immagini in transizione. Fotografia, schermi e intelligenza artificiale nella cultura visuale contemporanea, a cura di “Frammenti di Fotografia”. Visto il successo dello scorso anno, domenica 21 sarà riproposta la passeggiata notturna; questa speciale camminata, dal titolo Mantova suppergiù: camminare in città tra cielo e terra, si terrà il dalle 21.30 a mezzanotte e sarà a cura delle cooperative che animano l’ecosistema Pantacon: Zero Beat, Charta, Alkémica e Teatro Magro. Lunedì 22 sarà il turno di un centinaio di studenti delle scuole superiori di Mantova, che al Creative Lab parteciperanno alla Maratona delle Idee dal titolo Acqua fatto di cultura; promosso dal progetto “Acquam – Mantova, una provincia tra terra e acqua”. L’evento Le professioni della cultura offrirà mercoledì 24 un focus sulle opportunità lavorative in ambito culturale; sette professionisti nell’ambito della grafica, del digitale, della produzione dei contenuti, della performance e della cura del patrimonio si racconteranno a una platea di studenti e risponderanno alle loro domande. Sulla sostenibilità ecologica del lavoro culturale si interrogherà invece L’erba del vicino; organizzato dal Comune di Mantova insieme a 4D Teatro il 25 settembre. Il Creative Lab sarà protagonista dell’incontro di venerdì 26, dalle 18.30, con la doppia inaugurazione delle mostre di Ten e Gallery 2.0; ospiti saranno rispettivamente Antonello Cassinati con un’esposizione tra arte e teatro, Artaud e i suoni della crudeltà, e i fotografi Francesca Bianchi, Luca Bortolato, Mattia Valentini, per una collettiva a cura di Basc – Biennale d’Arte Sociale e di Comunità dal titolo La Relazione nel Ritratto Fotografico; seguiranno dalle 21.30 i concerti di Cybele (drum ‘n bass) e A/lpaca (psych-punk). Nella giornata conclusiva, domenica 28 settembre, ci saranno due eventi: alle 10.30 la Biblioteca Teresiana aprirà le porte per una visita speciale volta a presentare i nuovi dispositivi digitali che renderanno più fruibile il patrimonio librario, frutto del progetto Oltre – Percorsi tra reale e virtuale per vedere “quello che non si vede” promosso da Pantacon, Charta e Zero Beat; in chiusura, operatori culturali e amministratori parteciperanno invece a Upside Down – Living the city, un incontro finalizzato a delineare politiche per lo sviluppo culturale e sociale della città, a cura di Bag Magazine e Comune di Mantova, con Caterina di Salvo ed Emanuele Salmin dell’Ufficio Fundraising e Progettazione Europea del Comune.

Alcuni appuntamenti saranno aperti al pubblico, altri riservati agli addetti ai lavori o alle scuole, quindi si raccomanda di consultare il programma sul sito www.fattidicultura.it e sui social di Fattidicultura e Pantacon.