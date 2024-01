La rassegna “Al Cinema in Famiglia” prosegue a gennaio

MANTOVA Prosegue all’Ariston la rassegna “Al Cinema in Famiglia”, che anche a gennaio porterà in centro città i film più importanti e di qualità del periodo destinati a bambini, a ragazzi e alle loro famiglie, con una nuova proposta ogni weekend.

Il weekend dell’Epifania, da venerdì 5 a lunedì 8 gennaio, vedrà protagonista IL RAGAZZO E L’AIRONE, l’ultimo capolavoro del Maestro giapponese Hayao Miyazaki, una meravigliosa storia sul mistero della vita e la creazione, in omaggio all’amicizia, che comincia quando, spinto dal desiderio di rivedere sua madre, Mahito, un ragazzo di 12 anni, si avventura in un regno abitato dai vivi e dai morti. Un luogo fantastico dove la morte finisce e la vita trova un nuovo inizio. Il film sta collezionando numerosi riconoscimenti come Miglior Film in diverse competizioni a livello mondiale, oltre a candidature ai prossimi Golden Globes e Oscar.

Sabato 13 e domenica 14 l’appuntamento è per i più piccini, che potranno scoprire la magia del cinema vivendo su grande schermo PUFFIN ROCK – IL FILM, il lungometraggio tratto dalla pluripremiata serie TV per bambini. In questa occasione verrà distribuito ai primi bambini che si presenteranno al cinema un omaggio dal film Wish, fino a esaurimento scorte. Nel film, sulla colorata isola di Puffin Rock, l’intraprendente Oona e i suoi coraggiosi amici devono riportare a casa un uovo sparito dalla nidiata, prima che sia troppo tardi. Un viaggio che permetterà loro di conoscere nuovi amici, scoprire il coraggio ed il potere della condivisione.

Il 20 e 21 gennaio a vivere su grande schermo sarà il nuovo film del Maestro Michel Ocelot IL FARAONE, IL SELVAGGIO E LA PRINCIPESSA, dopo il capolavoro Dililì a Parigi e Kirikou. Il film viaggia attraverso la Storia con la s maiuscola in tre epoche diverse: un’epopea ambientata nell’Antico Egitto; una leggenda che prende piede in Francia in pieno Medioevo; infine, una storia fantastica, che ha come sfondo l’orientale Turchia del XVIII secolo, tra vesti ottomane e sontuosi edifici turchi. Un trio di storie ricche di colori che si muove fra sogni popolati da magnifiche divinità, terribili tiranni, giustizieri giocondi, principi e principesse che fanno qualsiasi cosa passi loro in mente.

Il weekend della Memoria, sabato 27 e domenica 28 gennaio, tornerà al cinema L’ULTIMA VOLTA CHE SIAMO STATI BAMBINI, il film di Claudio Bisio ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, la storia di tre bambini che un giorno decidono di mettersi in marcia per cercare il loro amico Riccardo, che è ebreo, ed è scomparso da un giorno all’altro portato via da un treno. Un film per condividere riflessioni ed emozioni senza perdere la leggerezza e l’innocenza dei bambini.

Chiuderà la rassegna sabato 3 e domenica 4 febbraio IL FANTASMA DI CANTERVILLE, una nuova animazione inglese tratta dall’omonimo racconto di Oscar Wilde del 1887. Mentre il diciannovesimo secolo lascia il posto al ventesimo secolo e l’invenzione scientifica fa emergere nuovi modi di attraversare e vedere il mondo, una moderna famiglia americana si trasferisce nella loro nuova casa di campagna, Canterville Chase, in Inghilterra, dove scopre che la dimora è infestata da un fantasma. Sir Simon de Canterville abita indisturbato nei terreni di Canterville da oltre trecento anni, ma incontra un degno avversario quando cerca di spaventare i nuovi arrivati.

Prezzo intero 9,50€; prezzo ridotto 7,00€. Supplemento prenotazione 1€. Informazioni al 0376.328139 e su www.cineview.it.