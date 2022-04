Nuoto – Poca gloria per Regattieri e Zanca agli Italiani Primaverili

RICCIONE Un’altra giornata avara di soddisfazioni per i ragazzi mantovani impegnati nei Campionati Italiani Primaverili di nuoto. I fari erano puntati su Rachele Regattieri (Amga Legnano), in gara nei 200 m dorso. Scesa in acqua nella prima batteria, ha chiuso al quarto e ultimo posto con il tempo di 2’24”69, un crono che complessivamente l’ha relegata in 33esima piazza. Rachele non è riuscita a trovare il giusto equilibrio in acqua. Ora rallenterà l’attività sportiva per prepararsi alla maturità, nel frattempo con il suo allenatore cercherà di capire cosa non ha funzionato per apportare i necessari correttivi. Poca gloria anche per Marco Zanca (In Sport Rane Rosse) nei 50 rana: nella sua batteria si è piazzato ottavo (29”42), 39esimo assoluto.