Calcio Serie C – Mantova, Galderisi e il ko di Piacenza: “Commessi troppi errori”

MANTOVA «Un risultato negativo e una parte di gara non positiva». Inizia così l’analisi del tecnico biancorosso Giuseppe Galderisi sulla sconfitta di Piacenza. Il Mantova ha fatto un passo indietro sul piano del gioco: tanti, troppi errori in fase d’impostazione, con passaggi sbagliati e poca determinazione là davanti. «Nel primo tempo – spiega il mister – siamo stati troppo bassi con i centrocampisti, mentre nella ripesa siamo andati meglio. È stata la partita che mi aspettavo, Dopo l’errore commesso sul loro gol, è diventata una gara più complicata. Peccato perchè abbiamo subìto il gol nel nostro miglior momento». Il Mantova è chiamato ora a reagire, già da martedì a Gorgonzola: «Questa è una cosa positiva per noi – spiega Galderisi – . Bisogna rialzare la testa, rivedendo gli errori commessi. E reagire». Monachello è partito subito titolare. Per essere arrivato da così poco tempo, qualche buon movimento si è visto: «L’ho visto bene – sottolinea il mister – , è entrato in campo con lo spirito giusto. Poi ho voluto rischiare inserendo anche Paudice e De Cenco che non si erano allenati, ma avevo bisogno di peso in attacco». L’effetto Covid sembra essere subentrato più in questa gara che con l’Albinoleffe: «Solo perchè abbiamo perso – risponde il mister -. Siamo consapevoli di aver sbagliato tanto nel primo tempo». E domani si chiude il mercato: «Sono soddisfatto del lavoro svolto dal nostro ds. Adesso chiuderemo anche per un centrocampista».