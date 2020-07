Calcio serie C – “Stadi aperti da settembre”. Il popolo del Mantova si scalda

MANTOVA Nella serata di giovedì gli Ultras della Curva Te hanno appeso fuori dallo stadio, sulla cancellata della Curva Cisa, uno striscione che recita: “Football belongs to the people”. Che letteralmente vuol dire “il calcio appartiene alla gente”. Poco tempo fa, fanno sapere, si era proposto uno striscione comune a livello globale proposto dalle curve del sudamerica. Nel frattempo sono proseguiti contatti serrati con tifoserie tedesche, francesi e brasiliane, nord africane, indonesiane e australiane, che hanno dato il loro ok.

Il messaggio che gli ultras lanciano è ben chiaro: «Il calcio appartiene alla gente». Lo striscione è stato esposto proprio nel giorno in cui il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, intervenendo al Giornale di radio Rai, ha ipotizzato la riapertura al pubblico degli stadi a partire da settembre. «Se la curva epidemiologica ce lo consentirà – ha spiegato il ministro – a settembre si potrà tornare a vedere il pubblico negli stadi. Ovviamente non riempiendo lo stadio come si faceva prima, ma anche rispettando tutta una serie di misure che sono allo studio in queste ore». Una buona notizia per tutti gli appassionati di calcio costretti in questi mesi a guardare le partite sul divano di casa.

Una buona notizia soprattutto per tutte le società, dalla Serie A a quelle delle categorie dilettantistiche. Per molte di queste, infatti, gli introiti dei botteghini rappresentano una percentuale importante del fatturato. Anche per le società di Serie C. Quello della terza serie è un campionato che nelle ultime stagioni sta riscuotendo parecchio successo e che richiama l’interesse di un bacino di tifosi importante. Questo perchè ci sono società blasonate, che hanno fatto la storia del calcio italiano e che vantano un tifo da categorie superiori.

Tra queste società, senza dubbio, c’è anche il Mantova. La società di viale Te nelle ultime stagioni è riuscita a ricreare il giusto entusiasmo con la piazza, che attende con trepidazione l’inizio della nuova stagione per tornare a vivere dagli spalti la passione per i colori biancorossi. Bisogna però rispettare alcune tappe, perchè per tornare alla normalità completa ci vorrà ancora del tempo. Come ha annunciato il ministro Spadafora, si dovranno adottare delle soluzioni. Il Mantova, come è stato dichiarato a più riprese, «si farà trovare pronto per accogliere i propri sostenitori». Sono già iniziati alcuni lavori per migliorare l’impianto di viale Te, per rispettare i vincoli imposti dalla Lega Pro. Sembrava che potessero riaprire anche i Distinti, ma alla fine non sarà così. Il 27 settembre comincerà la nuova stagione, magari al Martelli, con i tifosi sugli spalti, come ai vecchi tempi.