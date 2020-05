Dopo la sanificazione riapre il campo da tennis di Bondanello

BONDANELLO (Moglia) – Come ben noto quella di lunedì sarà, nelle varie regioni, una giornata di importanti e numerose riaperture; tuttavia, ci sono realtà che anticiperanno i tempi già a questo fine settimana. È il caso del campo da tennis di Bondanello, gestito dall’Asd Walter Vaccari, che è tornato totalmente fruibile dagli sportivi e dagli appassionati, che potranno quindi tornare a giocare già da oggi.

A renderlo noto è la stessa società sportiva, dopo aver effettuato la pulizia del manto erboso del campo e la sanificazione dell’area, mentre d’ora in avanti ai volontari andrà il compito di igienizzare la zona di gioco dopo ogni turno, proprio per garantire la sicurezza di tutti i tennisti amatoriali. Non mancano, naturalmente, delle linee guida particolari ed in linea con i tempi, come l’obbligo di prenotazione, l’accesso al campo consentito solo a chi praticherà attività sportiva (quindi niente amici o supporter di turno), l’utilizzo di gel igienizzante prima di iniziare a giocare, il divieto di contatto fisico, compresa la sportiva stretta di mano a fine gara, ed il rispetto degli orari di gioco proprio per favorire l’immediata sanificazione tra un match e l’altro. Anche il tennis, insomma, ritorna tra gli sport consentiti in quel di Moglia. (f.b.)