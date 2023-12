Pallavolo serie B2 f – Bolzoni: “Quanti infortuni! Viadana non può fare più di così”

Viadana Non gira bene al Viadana Volley. Il sestetto di Nicola Bolzoni (in foto) e Andrea Soldi nelle ultime cinque gare disputate ha incassato altrettante sconfitte, tutte per 3-0. Nove i punti sin qui racimolati, gli stessi del Villafranca. Alla ripresa delle ostilità, sabato 13 Gennaio, le rivierasche ospiteranno al PalaFarina lo Stadium Mirandola che le precede di tre lunghezze. «I nostri problemi arrivano più che altro dagli infortuni – spiega coach Bolzoni – Nell’ultimo mese non ho potuto disporre di tutto l’organico. Stagione terminata per Tomaiuolo a causa del crociato del ginocchio. L’abbiamo sostituita con Vukovic che dopo solo tre allenamenti si è scavigliata. E’ stata ferma per tre settimane, e al suo rientro si è fatta male di nuovo sabato scorso a San Martino. Favari ha problemi a un ginocchio. Così come siamo messi è dura per tutti, eppure le ragazze stanno facendo il massimo in una situazione molto complicata. Quando potremo ritornare ad allenarci al completo, in quel caso potremo migliorare la classifica. L’ambiente, nonostante i recenti negativi risultati, è molto sereno e positivo».