A Piubega inaugurata la fibra ottica

PIUBEGA – «Oggi inauguriamo ufficialmente la fibra ottica sul territorio comunale di Piubega: un evento molto atteso dalla nostra comunità perché consente finalmente a tutti i cittadini di navigare in internet con una velocità maggiore rispetto a prima. Tale opportunità ha un valore ancor più forte in questo momento storico segnato dalla pandemia, in cui chi lavora ora può farlo agevolmente anche da remoto, dalla propria abitazione. Un aspetto fondamentale soprattutto per le donne, che oggi festeggiamo, che hanno così la possibilità di ricorrere allo smart working conservando il loro impiego e allo stesso tempo seguendo i loro famigliari e i loro bambini, spesso a casa da scuola. Anche per questo motivo l’attivazione della fibra ottica di Mynet regala una nuova occasione di sviluppo al nostro territorio».

Così il Sindaco di Piubega, Maria Cristina Zinetti, questa mattina in occasione del taglio del nastro del nuovo armadio in fibra ottica di Mynet situato in Via IV Novembre che da oggi consentirà alle utenze private di navigare su internet fino a 100Mbit/s in download e 20Mbit/s in upload; una giornata, quella dell’8 marzo, scelta non a caso dalla telco mantovana e dal Comune, che in questo modo hanno voluto celebrare la fibra ottica come tecnologia affidabile e resiliente al fianco delle donne sul lavoro, in famiglia e nella vita di tutti i giorni. E così l’armadio di Mynet si è “vestito” per l’occasione di mimose, per ribadire con forza che “la fibra ottica è donna”.

Mynet ha contestualmente attivato le prime utenze private del paese, che potranno dunque navigare subito ad una velocità di 100/20 Mbit/s. Già da tempo, invece, risulta attivo l’armadio di Via Roma che serve le vie più periferiche del capoluogo e l’armadio della frazione di San Fermo, dove già una ventina di utenti sono attivi e navigano fino a 100 Mbit/s di velocità. Anche le abitazioni più isolate possono fruire però della banda larga, grazie ad una connessione via radio completamente rinnovata: l’antenna trasmittente di Piubega è stata infatti allacciata alla fibra ottica e ora i collegamenti via radio raggiungono dai 30 ai 50 Mbit/s in maniera sicura e stabile.

Attualmente Mynet è l’unico operatore ad aver attivato il servizio fibra ottica FTTC (Fiber To The Cabinet, fibra ottica fino all’armadio stradale) a Piubega in quanto proprietario dell’infrastruttura. Da questo momento non solo il lavoro e la didattica a distanza, ma anche le occasioni di svago digitali come il gaming a bassissima latenza e lo streaming ad alta risoluzione diventano una realtà. Per prendere appuntamento con lo staff di Mynet e conoscere l’offerta esclusiva riservata ai residenti, è possibile contattare il numero diretto 0376 22 22 00 oppure inviare una mail all’indirizzo home@mynet.it