L’appello dei tecnici dello spettacolo: promo video girato nel Teatro di Gonzaga

GONZAGA Si sono svolte nel Teatro di Gonzaga le registrazioni del promo video che lancerà una serie di sequel realizzati da un gruppo di tecnici e operatori dello spettacolo, per evidenziare i problemi che la categoria sta attraversando a causa della pandemia.

“Con questo progetto vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica, rendere visibile il lavoro di persone, e siamo tanti, che normalmente non si vedono, ma grazie alle quali tutti possono partecipare a concerti ed eventi. Vogliamo ricordare che dietro ad ogni artista e operatore dello spettacolo esiste una famiglia” spiegano i promotori del progetto, che porta il nome “Dietro le quinte/Behind the scenes“.

In Italia la categoria dei tecnici e degli operatori dello spettacolo è inserita in una sorta di limbo, senza vere e proprie regolamentazioni né un inquadramento specifico. Per questo, lo slogan della campagna è “Gli invisibili diventano visibili”.

“In un periodo di blocco totale come questo è anche difficile ottenere, da parte nostra, visibilità e aiuti mirati da parte delle istituzioni – aggiungono i promotori – la musica, il cinema, il teatro e tutti gli eventi si sono fermati per primi e faranno fatica a ripartire”.

Per supportare l’operazione e garantire sostegno all’appello, il Comune di Gonzaga ha concesso in uso gratuito l’utilizzo del Teatro comunale e, attraverso la sindaca Elisabetta Galeotti e l’assessore alla cultura Eugenio Benatti, ha portato un messaggio di solidarietà agli operatori impegnati nelle registrazioni. “Ogni professionista di questo settore rappresenta un’intera famiglia – spiega Elisabetta Galeotti, sindaca di Gonzaga – perché questo lavoro spesso porta lontano da casa e l’altra metà della coppia è pertanto costretta a rinunciare al proprio impiego per seguire figli e familiari”.