Concerto in streaming per ricordare Stefano Gueresi

MANTOVA Martedì 9 giugno saranno tre anni che è mancato il musicista e compositore Stefano Gueresi (Mantova 1960-2017). L’Associazione a lui intitolata, in collaborazione con il DiGiTube Studio, propone”Concerto per Stefano” trasmesso in streaming alle 19 sul canale YouTube collegandosi al link

https://www.youtube.com/watch?v=q5_01sigZes.

L’appuntamento, della durata di circa trenta minuti, è stato ideato da Paola Cortese con Italo Scaietta, che presenterà il concerto, e Paola Gueresi. Si esibiranno Carlo Cantini, Massimo Repellini e Stefano Giavazzi che suoneranno musiche di Stefano nella consueta formazione con violino, violoncello e pianoforte.

“Il filo conduttore di questo primo progetto, organizzato nell’impossibilità di proporne uno in presenza a causa del Covid-19 è Mantova – dice Nicola Lorenzi, presidente dell’Associazione -. Stefano era profondamente legato alla sua città per lui inesauribile fonte di ispirazione per le sue bellezze storiche, artistiche e anche della natura”.

Cureranno la ripresa audio e video, con il montaggio anche di alcune belle immagini scovate nel computer di Stefano, Edoardo Cantini, Sandro Oliva e Matteo Aaron.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.stefanogueresi.com.