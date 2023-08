Le stelle della lirica stasera a Parco Sigurtà

VALEGGIO SUL MINCIO Tornano stasera dalle 20.30 a brillare le “Stelle della Lirica” nella magnifica cornice serale ed estiva del Parco Giardino Sigurtà: cantanti famosi si esibiranno nelle arie più conosciute del repertorio lirico. Giunto alla tredicesima edizione l’evento musicale organizzato con Arti e Mestieri Valeggio, in collaborazione con l’amministrazione comunale, l’assessorato alla cultura e l’associazione Pro Loco, vedrà le esibizioni del soprano Anna Pirozzi, del tenore uruguaiano Carlos Ventre e del baritono Federico Longhi accompagnati dall’Orchestra Colli Morenici diretta dal maestro Giuseppe Vaccaro. L’Associazione Arti e Mestieri Musica Valeggio, nasce nell’aprile 2005 con vocazione culturale a 360 gradi, ponendo particolare attenzione al mondo musicale. Si occupa di musica soprattutto lirico-sinfonica e da parecchi anni organizza concerti godibilissimi fuori da grandi teatri ma all’interno di un Parco Giardino tra i più visitati d’Europa che gentilmente il conte Sigurtà mette a disposizione. I biglietti per partecipare alla serata sono in vendita presso la Proloco di Valeggio sul Mincio al costo di euro 15 euro a persona. Per informazioni: tel. 045-7951880 e 371-3963177, mail: stelledellaliricavaleggio@gmail.com.

Paolo Zordan