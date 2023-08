MantovaMusica-Concert. Gershwin e i grandi classici americani del ‘900 protagonisti in piazza L. B. Alberti

MANTOVA Ospitando uno spettacolo improntato alla piacevolezza di intramontabili brani del repertorio americano degli anni ’20 e ’50, sabato sera piazza Leon Battista Alberti si è confermata luogo straordinariamente accogliente e adatto alla valorizzazione dell’evento artistico. Apprezzato protagonista del nuovo appuntamento della serie “Concert” di MantovaMusica è stato l’ensemble composto dal pianista Luigi Giachino, dal soprano Sang Eun Kim, dal flautista Giuseppe Nova e dal contrabbassista Giorgio Boffa. L’itinerario musicale proposto è ruotato intorno alla celeberrima Rapsodia in blu di George Gershwin (1898-1937) eseguita in pagine separate alternandole ad altre composizioni tra le più popolari del genere swing, tutte caratterizzate da una interpretazione in chiave acustica curata dagli arrangiamenti di Luigi Giachino. Esecuzioni che hanno offerto una prova della solida competenza degli strumentisti a cui ha fatto riscontro l’altrettanto pregevole vocalità di Sang Eun Kim, soprano capace di adattare le sue doti di cantante lirica alle esigenze stilistiche imposte dal programma. Ne è risultato uno spettacolo che ha incontrato il gusto del folto pubblico presente, deliziato da una carrellata di brani che non conoscono tramonto e costituiscono un patrimonio prezioso della creatività di grandi autori come Hoagy Carmichael, David Raksin, Isham Jones, Gus Kahn, George Bassman, Les Brown, Ben Hormer, Dimitri Tiomkin, Harold Arlen, Ray Evans e Jay Livingstone. Calorosa l’accoglienza del pubblico alle note raffinate di “It had to be you”, “Laura”, “I’m getting sentimental over you”, “Stardust”, “Sentimental journey”, “Do you forsake me, my darling” e “Que sera, sera”: un’avvincente sequenza di evergreen immortali, aperta e conclusa da “Over the rainbow”, che ha alimentato il meritato successo degli interpreti. Grande musica americana creata tra gli anni ’20 e ‘50, dunque, per allietare l’appuntamento prodotto da MantovaMusica in una piacevole serata estiva, impreziosita dall’affascinante atmosfera di piazza L. B. Alberti. (gmp)