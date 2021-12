Calcio Eccellenza – Castiglione generoso ma ingenuo

Castelli Calepio Il Castiglione paga 20’ o poco più di follia e si arrende al Valcalepio 4-3: non basta un secondo tempo all’arrembaggio per recuperare i bergamaschi, anche se le occasioni per impattare ci sono state. Pronti, via: Castiglione in vantaggio al primo assalto: azione sulla sinistra di Lauricella e tiro in porta dello stesso attaccante aloisiano, respinge Dominici, sul tap in è lesto Mangili a mettere in rete. Al 13’ Lauricella avrebbe anche la palla per il raddoppio, ma il portiere fa buona guardia sull’incursione solitaria dell’attaccante castiglionese e para. Al 26’ rigore per il Valcalepio: sul tiro di Valente, Segna ribatte di pugno e la palla rimbalza sul braccio di Guagnetti. Per l’arbitro Marinoni non ci sono dubbi: è rigore. Dal dischetto tira lo stesso Valente e Segna para due volte tiro e ribattuta dell’attaccante. Sembrano buoni auspici per i rimaneggiati rossoblù ospiti, ma non sarà così. Al 33’ del primo tempo, da calcio da fermo dal limite dell’area alla destra di Segna, Granillo disegna un rasoterra velenoso che passa tra una selva di gambe e si infila alla sinistra dell’estremo ospite: 1-1. Al 38’ il Castiglione va addirittura sotto: Alberti sfrutta un bel cross di Ndiaye e di destro al volo fulmina per la seconda volta Segna. Al 45’ prima del riposo, fa tris il Valcalepio: incursione di Ndiaye, che pesca bene Alberti, uscita a valanga di Segna che stende il giocatore bergamasco, si inserisce Granillo che a porta sguarnita realizza il 3-1. La risposta del Castiglione è immediata: su un calcio da fermo, torre di Guagnetti per Mangili che di testa segna il 2-3. Sul contropiede successivo, al 48’ del primo tempo, Valente semina la difesa di casa mal piazzata e segna il 4-2. Nella ripresa i ritmi rallentano, ma il Castiglione prova a recuperare: al 67’ doppia risposta di Dominici su Perani e Lauricella. Sfuma una grande occasione. Al 77’ accorcia il Castiglione di nuovo con Mangili: sombrero a Thiam e sassata che fulmina il portiere. All’84’ punzione dalla trequarti per il Castiglione: stacco di Guagnetti e per un soffio non ci arriva Conigliaro. Finisce 4-3, e i rimpianti non mancano. Ora è tempo di pensare al mercato per gli aloisiani: da martedì si allenerà con il gruppo il 2003 Marco Tavelli, scuola Brescia, un attaccante giovane, ma di peso, che sarà un innesto in prospettiva. La società punta anche un attaccante esperto e un regista.