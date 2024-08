MnFilmFest, si aprono il concorso delle opere prime, la retrospettiva, la sezione filmdoc e la nuova sezione “I mestieri del cinema”

MANTOVA

Dopo il successo dell’evento speciale del 5 agosto di presentazione del festival e omaggio ai cento anni dalla nascita di Marcello Mastroianni, in piazza Alberti, con la proiezione de I soliti ignoti e un secondo evento speciale di preapertura, l’anteprima di Monster, ultima opera in ordine di tempo del regista giapponese Kore-eda Hirokazu, diamo ufficialmente il via all’edizione del MantovaFilmFest numero diciasette.

Si inizia con una proiezione della retrospettiva, dedicata ai 120 anni della storica casa di produzione italiana Titanus e con un secondo ricordo alla figura indimenticabile di Marcello Mastroianni. In sala Mignon verrà proiettato alle 16 L’assassino (1961), esordio registico di Elio Petri e lucido ritratto del cinismo di una classe sociale, quella della borghesia italiana del tempo, giustapposta a un sistema di giustizia ancora carico delle memorie fasciste del passato recente. Tutte le opere della retrospettiva saranno proiettate in versione digitale restaurata.

A seguire, alle 18 sempre in Sala Mignon, il primo evento della sezione I mestieri del cinema, pensato come masterclass e condotto dalla scenografa e arredatrice Cristiana Possenti. Durante l’evento, la scenografa condividerà la sua esperienza, raccontando aneddoti e sfide affrontate nel suo lavoro. Offrirà uno sguardo sui retroscena della produzione cinematografica, approfondendo il processo creativo e logistico della scenografia. Una serie di approfondimenti di Possenti saranno proprio sulla nostra città, avendo lavorato nel 2019 come arredatrice per lo scenografo Enrico Serafini nella serie TV di Canale 5 “Il processo”, girata a Mantova in luoghi iconici come Palazzo Te, Piazza Sordello, Palazzo D’Arco, Palazzo Beccaguti, Palazzo Cavriani, Palazzo Andreani e lungo i laghi.

Alle 20, ancora in sala Mignon, Nessun posto al mondo (2023) di Vanina Lappa inaugurerà la sezione Filmdoc che quest’anno pone l’accento su cinque storie che esplorano i concetti di margine e di frontiera. Lappa ci porta in Cilento e ci fa conoscere la storia di Antonio, un pastore le cui regole interne e la cui coscienza di uomo di transumanza si scontrano con le regole nuove imposte dalla comunità. Uno sguardo dialettico sulla contrapposizione umana della propria parte animale e sociale.

La prima giornata di MantovaFilmFest si conclude con le prime due opere italiane in Concorso, che si contendono il Lauro di Virgilio come da tradizione assegnato dal voto del pubblico. Alle 20.45 nell’arena estiva del cinema Mignon arriva Palazzina Laf (2023) di Michele Riondino, film tratto dal romanzo Fumo sulla città (Fandango, 2013) del compianto Alessandro Leogrande. Caterino Lamanna (Riondino), operaio dell’Ilva di Taranto si ritrova in un gioco di inganni che lo porterà solo ad una coazione di vita al degrado: una partenza umile e piena di difficoltà, l’illusione attraverso la figura ingannatrice di un dirigente (Elio Germano) di un possibile miglioramento e lo sprofondare, di nuovo, in un ambiente di decadimento sociale e umano attraverso l’esperienza lavorativa nella palazzina di laminatoio a freddo, la famigerata Palazzina LAF.

A seguire, sempre in arena, Troppo azzurro (2024) di Filippo Barbagallo. Dario, ventenne e studente universitario che vive ancora con la famiglia, si trova a passare un periodo estivo a casa da solo, tra inedia adolescenziale e goffaggine relazionale. I suoi giorni si dovranno districare tra una relazione impossibile, con la ragazza che mai potrà raggiungere e di cui è innamorato da sempre, e con Caterina, un incontro totalmente casuale e inaspettato.

Indicazioni utili

La diciassettesima edizione del MantovaFilmFest si svolge dal 21 al 25 agosto 2024, al Cinema Mignon di Mantova (via Benzoni 22), nella sala interna e nell’arena estiva.

L’accesso alla manifestazione è regolato da un abbonamento dal costo di 30,00 euro che dà accesso a tutte le proiezioni, fino ad esaurimento dei posti. Fatto salvo il diritto di priorità di ingresso per i possessori di abbonamento, eventuali biglietti singoli vengono venduti, secondo disponibilità, a partire da dieci minuti prima dell’inizio di ogni proiezione al costo di 7 euro.