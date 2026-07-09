Musica e cinema a Porta Giulia

Mantova Due serate tra musica, natura e cinema animeranno il fine settimana alla Spiaggia del Gruppo Pesca, nell’area di Porta Giulia a Cittadella, grazie al programma promosso dall’associazione Porta Giulia Hofer OdV e dal museo Hofer, in collaborazione con il Gruppo Pesca Porta Giulia e con Cinemambulante–Cinema del Carbone, con il sostegno del Comune di Mantova e il patrocinio di Parco del Mincio, Canottieri Mincio, Centro Aperto, Vivere la Città e Associazione Rabin. Sabato alle 21.30 è in programma Note Romantiche, il concerto dell’Orchestra Lotus Sinfonika di Bagnolo San Vito: quindici musicisti tra archi, pianoforte, clarinetto, sax e percussioni proporranno un viaggio tra musica classica, colonne sonore e brani iconici della modernità, trasformando la notte estiva in un’esperienza suggestiva in riva al lago. Domenica , sempre alle 21.30, sarà invece la volta di Flow – Un mondo da salvare, film di animazione adatto a tutte le età. Per entrambe le serate l’ingresso è gratuito con offerta libera e posti limitati, con prenotazione consigliata. Il museo Hofer sarà eccezionalmente aperto dalle 20.45 alle 21.15 per una visita rapida, anch’essa a ingresso libero. Informazioni: Associazione Porta Giulia Hofer OdV, tel. 0376-220016, info@portagiuliahofer.it