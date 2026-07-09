Calcio Eccellenza – Castiglione, capitan Guagnetti detta la linea: “Ripartiamo dallo spirito del ritorno”

CASTIGLIONE Il Castiglione ripartirà ancora una volta da capitan Andrea Guagnetti per puntare ad una stagione ricca di soddisfazioni. Dopo la passata annata travagliata e chiusa all’undicesimo posto a pari punti con la Castellana i mastini vogliono puntare a qualcosa di più tranquillo, dopo una stagione sulle montagne russe. «Per me è una grande soddisfazione e un orgoglio – afferma il difensore centrale – . Sarà la mia nona stagione (ottava di fila ndr) con il Castiglione ed il quinto anno da capitano. Sono molto felice di far parte di una delle società più importanti sia del panorama mantovano. Tra riconferme e punti fermi, quello che decreterà il campo starà a noi dimostrarlo. Durante il mercato sono arrivati tanti innesti di prospettiva con quantità e gamba. Ci daranno freschezza. Accanto a loro è stato confermato la maggior parte del blocco dello scorso campionato. Penso sia stata la scelta giusta dopo il finale della passata stagione. Adesso dovremo essere bravi a sfruttare il tempo concesso per trovare la quadra e migliorare, sia per noi stessi che per il mister e tutti i nostri tifosi».

L’inizio difficoltoso di un anno fa è servito da lezione ai ragazzi di mister Volpi: «Ci era mancata solidità sia a livello mentale che di squadra. Abbiamo perso parecchi punti. Nel ritorno invece ci siamo compattati e i risultati hanno iniziato ad arrivare. Dobbiamo ripartire da questo spirito: lottare su ogni pallone e difendere il risultato. Per il momento la squadra è completa all’80/90%. Poi la società sonderà sicuramente qualche occasione che potrebbe fare al caso nostro. Il Castiglione ci sta mettendo nelle condizioni di lavorare e prepararci al meglio. Toccherà a noi mantenere la serenità anche quando non dovessero arrivare i risultati sperati. L’importante sarà continuare ad allenarsi con spirito. La base di questo sport è l’entusiasmo e la complicità che si crea all’interno dello spogliatoio. Lottiamo tutti insieme per un unico obiettivo».

Ancora poco meno di un mese e i rossoblù inizieranno la preparazione al Lusetti. «I lavori scatteranno il 3 agosto – spiega Guagnetti – . Faremo allenamento tutti i giorni, con 1/2 amichevoli a settimana». C’è l’incognita dell’amichevole col Mantova, come negli ultimi due anni per il Trofeo Pata, che negli anni passati veniva giocata in pre-preparazione per i mastini. Infine il capitano parla sia delle avversarie, che dei propri obiettivi: «Il livello si è alzato, ma è pure vero che non sempre serve comprare giocatori, piuttosto bisogna saperli mettere in campo e farli rendere». Ultima battuta d’obbligo sui gol, visto che in fase realizzativa Guagnetti non ha mai deluso: «Vorrei eguagliare i 5 gol dello scorso anno o magari migliorarli. Non sarebbe affatto male».