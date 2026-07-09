Cavriana – Caccia al pirata della strada dopo lo schianto: grave un 29enne

Cavriana E’ caccia al pirata della strada dopo l’incidente avvenuto ieri pomeriggio sul confine tra Cavriana e Solferino. Gli agenti del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Colline Moreniche stanno cercando di risalire al conducente del mezzo che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe rimasto coinvolto nel sinistro senza poi fermarsi a prestare soccorso al 29enne rimasto ferito.

L’incidente si è verificato intorno alle 13.30 all’incrocio di via Monte, ai margini dell’abitato di San Cassiano, lungo la strada che conduce verso la località Monte. Una zona di collegamento tra i due territori comunali dove, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato un impatto che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi. Stando ai primi elementi raccolti dagli agenti intervenuti per i rilievi, il mezzo ora ricercato, si sarebbe immesso sulla carreggiata proprio mentre sopraggiungeva l’automobile condotta dal giovane. Per evitare lo scontro, il 29enne avrebbe tentato una manovra disperata, perdendo però il controllo della vettura. L’auto è uscita di strada e ha terminato la propria corsa nei campi a lato della carreggiata, ribaltandosi in un fossato privo d’acqua. A causa della posizione del veicolo e dei danni riportati nell’impatto, il conducente è rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo e non è riuscito a liberarsi autonomamente. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Mantova, chiamati per estrarre il giovane dall’abitacolo, insieme all’automedica e all’ambulanza di Soccorso Azzurro. Vista la gravità della situazione è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso proveniente da Brescia, che ha trasferito il 29enne alla Poliambulanza, dove è stato ricoverato in condizioni serie. Mentre i sanitari si prendevano cura del ferito, gli agenti della Polizia locale hanno avviato le verifiche per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e soprattutto per individuare il veicolo che si sarebbe allontanato dal luogo dello schianto. L’ipotesi al momento presa in considerazione dagli investigatori è quella di un mezzo, forse un furgone, che potrebbe avere una targa straniera. Non ci sono però ancora elementi definitivi sulla tipologia del veicolo né sull’identità del conducente. La Polizia Locale ha avviato una vera e propria caccia al responsabile utilizzando tutti gli strumenti investigativi disponibili. Particolare attenzione è rivolta alle immagini delle telecamere presenti nella zona, che potrebbero fornire indicazioni preziose sul passaggio del mezzo e consentire di individuare la targa. Gli accertamenti proseguono anche per stabilire con precisione la sequenza dei fatti: capire se il veicolo ricercato abbia effettivamente provocato la situazione che ha portato al ribaltamento dell’auto del 29enne e quale sia stato il comportamento del conducente dopo l’incidente.