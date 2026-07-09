Piazza Sordello pronta per LP: energia e intensità nel terzo appuntamento del Festival

Mantova Domani sera LP sarà protagonista di un attesissimo concerto in Piazza Sordello nel terzo appuntamento del Mantova Summer Festival organizzato da Mister Wolf in collaborazione col Comune di Mantova.

Tra le cantautrici più amate e riconoscibili della scena internazionale, LP si è affermata come una delle voci più carismatiche della propria generazione. Con oltre 3 miliardi di stream globali, più di 150.000 biglietti venduti ogni anno nel mondo e tour sold out in oltre 150 città, l’artista losangelina continua a conquistare pubblico e critica a livello internazionale.

Il successo planetario è arrivato nel 2017 con “Lost On You”, la ballata che ha raggiunto il numero 1 in 18 Paesi e ha superato i 2 miliardi di stream, diventando un classico contemporaneo. Da allora LP ha consolidato un percorso artistico fatto di intensità interpretativa, scrittura potente e una presenza scenica capace di alternare delicatezza e impeto con naturalezza sorprendente.

Autrice anche per icone della musica mondiale come Cher, Rihanna e Christina Aguilera, LP ha pubblicato il suo settimo album in studio, Love Lines, un lavoro luminoso e personale influenzato dagli spazi assolati della California e da suggestioni western contemporanee. Brani come “Golden” mostrano l’anima più esplosiva dell’artista, mentre ballate come “One Like You” e “Love Song” mettono in evidenza l’intensità emotiva che da sempre contraddistingue la sua musica.

Sul palco di Piazza Sordello, LP porterà uno show capace di unire energia, intimità e grande coinvolgimento, in un dialogo diretto con il pubblico che rappresenta da sempre uno dei tratti distintivi delle sue performance dal vivo.

Il concerto, prodotto da D’Alessandro e Galli, si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale mantovana.