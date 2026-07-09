Basket serie B Int. – L’Amica Chips saluta la guardia Matteo Pasquino

Curtatone L’Amica Chips Stings saluta Matteo Pasquino (in foto), che non farà parte del roster biancorosso nella stagione 2026/27. La guardia classe 2001, nel corso degli anni, ha contribuito alla crescita della società, facendo parte anche della squadra che ha conquistato la promozione dalla Serie C alla Serie B Interregionale. Nell’ultima stagione ha disputato 29 gare, segnando 119 punti (4,1 di media) con un massimo di 24. Il club lo ha ringraziato per l’impegno, la professionalità e l’attaccamento alla maglia, augurandogli il meglio per il futuro.