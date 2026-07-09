Calcio d’estate – I Fratelli Pjetri padroni del Torneo Aziendale di Castiglione

CASTIGLIONE Si è concluso con un mix perfetto di grinta, agonismo e spettacolo il Torneo Aziendale ospitato sui campi del Castiglione Calcio. L’ha spuntata (per la terza volta nelle quattro edizioni del torneo) la squadra dei Fratelli Pjetri, che ha battuto in finale 6-4 l’Ulb Pali Group. La finalissima non ha deluso le attese, offrendo ottime trame e giocate istintive che hanno esaltato il pubblico presente. L’Ulb Pali Group si è dimostrato un avversario ostico, mettendo in mostra incursioni decise e aggressive. I Pjetri hanno risposto con un’efficace ragnatela di passaggi, tanto gioco di sponda e continue conclusioni dal limite dell’area. A fare la vera differenza in campo è stato Eduard Pjetri. Con una fisicità imponente che ha ricordato a tutti il bomber belga Romelu Lukaku, Eduard si è avventato su ogni pallone vagante, firmando una doppietta e servendo assist preziosi. La vera perla della serata è arrivata però a due minuti dalla fine: con il consenso sportivo degli avversari, ha fatto il suo ingresso in campo il giovanissimo Francesco Pjetri (età 10 anni), che ha coronato la festa di famiglia siglando la rete che ha chiuso definitivamente i giochi.

Nella finale per il terzo posto, i Goffi hanno prevalso ai rigori sulla Tdk. Partita ad altissima intensità, caratterizzata da un continuo botta e risposta e risolta solo dopo una lunghissima serie di emozioni. I tempi supplementari si sono chiusi sul punteggio di 5-5, con il gol del pareggio definitivo arrivato proprio all’ultimo respiro. I legni sono stati i grandi protagonisti del match: la sfortuna ha preso di mira i Goffi, capaci di colpire ben tre traverse, mentre la Tdk ne ha centrata una. Alla fine, la sorte e i riflessi hanno premiato i Goffi. Il loro portiere è salito in cattedra neutralizzando tre tiri dal dischetto, blindando il risultato e regalando il podio ai suoi. Dall’altra parte, il bomber della Tdk si è dovuto improvvisare portiere per difendere la porta come ultimo uomo nell’emergenza dei rigori.

Chiudiamo con i premi individuali: Eros Ndrecka, miglior giocatore; Giuseppe Mazzi, miglior portiere; Eduard Pjetri, miglior marcatore.