Scambio di materiale pedopornografico: 20enne mantovano tra gli indagati

MANTOVA Un 20enne di Poggio Rusco è coinvolto nell’indagine Hello, una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Catania, che ha portato all’arresto di 34 persone e 115 perquisizioni in 56 province, tra le quali Mantova, smantellando una rete di scambio di materiale pedopornografico online. L’indagine ha permesso di individuare profili criptati su piattaforme di messaggistica e di mettere in sicurezza minori vittime di abusi, con il sequestro di numerosi file illegali. Il giovane sarebbe fra i 30 indagati per una chat su Telegram in cui veniva scambiato materiale pedopornografico. La perquisizione domiciliare effettuata nei suoi confronti dagli agenti della Polizia Postale non ha dato esito, ma per il momento il 20enne resta tra gli indagati.