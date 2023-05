Oggi e domani i capolavori di Makoto Shinkai in maratona alla multisala Cinecity

Mantova È considerato da molti l’unico e vero erede di Hayao Miyazaki e quest’anno festeggia i suoi 50 anni: per omaggiare Makoto Shinkai e la sua arte, il ciclo “Anime al Cinema” porta a Cinecity due serate-maratona in cui verranno proiettati due dei suoi capolavori, Your Name. e Il Giardino Delle Parole.

L’appuntamento è oggi (proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano) e domani (proiezione in versione doppiata in italiano), ore 20.45. Nella filmografia del Maestro, il legame tra i due titoli è sottile ma chiaro: in Your Name. appare un ristorante che si chiama proprio “Il Giardino delle Parole” e la protagonista femminile frequenta la scuola in cui insegna la protagonista de Il Giardino delle Parole.

I due film, del resto, si interrogano anche sullo stesso tema: quello delle relazioni umane e della loro complessità.

Il Giardino delle Parole racconta la storia di Takao, un giovane studente che sogna di diventare un disegnatore di scarpe. Un giorno Takao decide di saltare scuola per andare a disegnare in un delizioso e appartato giardino pubblico.

Non immagina che questa decisione cambierà del tutto la sua vita grazie all’incontro con la misteriosa Yukino. Più grande di lui ma non certo più saggia, Yukino sembra alla deriva in un mondo in cui non si riconosce più. Nonostante la differenza d’età, il rapporto tra i due si sviluppa pian piano grazie ai continui incontri in quello stesso giardino ad ogni giornata di pioggia.

Ma la stagione delle piogge sta per finire e tante cose sono rimaste in sospeso… Avrà ancora tempo Takao per esprimere i suoi veri sentimenti alla donna che ama?

Prezzo intero 10 euro; prezzo ridotto 8 euro. Supplemento prenotazione un euro. Informazioni al 0376.340740 e su www.cineview.it.