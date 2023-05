Mantova La Staff Mantova ha ufficializzato il nuovo innesto che andrà a rafforzare la squadra per la serie play-out con San Severo. Simone Vecerina è già a disposizione di coach Giorgio Valli per allenarsi con i nuovi compagni. Reduce dai play out di serie B giocati con Capo d’Orlando, Vecerina, classe 1999, è alto 1,96 cm per 91 kg e può essere schierato come playmaker o guardia.