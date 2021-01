Pegognaga, le donne, la libertà e la lotta alla pandemia: al via concorso fotografico

PEGOGNAGA Una rassegna fotografica che è diventata, ormai, una tradizione: torna, infatti, per il quinto anno consecutivo, l’appuntamento a Pegognaga con “Donne in libertà”, il concorso fotografico promosso dalla Commissione Pari Opportunità e dall’amministrazione comunale rivolto a tutti gli appassionati di fotografia. Il tema dell’edizione 2021 non poteva prescindere, ovviamente, dall’anno appena trascorso ed ecco, infatti, che la scelta è ricaduta su “Il ruolo delle donne nella lotta alla pandemia: quando la forza va oltre la paura”. Sarà sicuramente curioso e, perché no, anche coinvolgente a livello emotivo vedere come i fotografi riusciranno a rappresentare attraverso i loro scatti la risposta femminile alla morsa della pandemia. Dalle donne che hanno dovuto cambiare le proprie abitudini tra lavoro, scuola, affetti, passando a quelle hanno dovuto reagire da sole a quanto stava accadendo, senza dimenticare quelle in prima linea nel contrastare il virus. La risposta alla paura con la determinazione, tipicamente femmina, in tutte le sue forme: è questo ciò che viene chiesto di rappresentare, quest’anno, ai fotografi partecipanti, che avranno tempo fino al prossimo 22 febbraio per presentare le proprie opere. La partecipazione è, come sempre, gratuita, con fotografie in bianco e nero o a colori da inviare all’indirizzo mail e20pegognaga@gmail.it o consegnando i propri scatti all’ufficio protocollo del comune di Pegognaga. Per il vincitore del concorso un kit di illuminazione fotografica portatile, per chi arriverà secondo un ring light e per il terzo classificato un treppiede portatile. Salvo diverse disposizione, il prossimo 13 marzo si punta ad organizzare il vernissage di “Donne in libertà” in sala civica, mentre una galleria on line sarà certamente realizzata sul sito del centro culturale “Livia Bottardi Milani”. Federico Bonati