San Martino e Solferino, due concerti in ricordo della Battaglia

ALTO MANTOVANO – Si avvicina, una ricorrenza storica per l’Alto Mantovano e non solo. Il 24 giugno, infatti, ricorre il 166° anniversario della Battaglia. La società Solferino e San Martino ricorda questo evento epocale, che pone fine alla Seconda Guerra d’Indipendenza, creando le premesse per l’unità d’Italia, con due eventi. Al complesso monumentale di San Martino della battaglia, questa sera alle 20.30, insieme al Comune di Desenzano e all’Associazione Faro Tricolore, è in programma il “Gran Galà dell’unità d’Italia”, con artisti del Teatro alla Scala di Milano, per un concerto indimenticabile, diretto dal Maestro Giorgio Martano al pianoforte. Presenti la soprano Nadia Engheben, la mezzosoprano Romina Tomasoni, il tenore Mariano Sanfilippo ed il basso/baritono Luca Vianello. La presentazione della serata affidata a Marta Visconti e Francesco Nasti. Martedì dopo la cerimonia istituzionale a Solferino, gran finale alle 21 in piazza Castello, con un concerto ad opera dell’Ente filarmonico di Guidizzolo. (amc)