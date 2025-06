A San Benedetto nella chiesa Santa Maria Regina il concerto del solstizio a Valverde

SAN BENEDETTO – Oggi nel suggestivo contesto ambientale che caratterizza l’aperta campagna della Bassa mantovana, si rinnova l’appuntamento che da tre anni richiama numeroso pubblico in uno dei siti storico artistici più importanti nel contesto dell’Epopea polironiana. La chiesa di Santa Maria “Regina” di Valverde, mirabile esempio di struttura architettonica romanico/gotica nello stile lombardo, racchiude e conserva uno stupendo ciclo di affreschi di Autori diversi, tra i quali risulta identificabile il famoso miniaturista quattrocentesco Michele da Pavia, artista operante presso la Corte dei Gonzaga a Mantova tra il 1450 ed il 1468. Gli attuali proprietari del pregevole monumento polironiano, oltre all’importante opera di recupero e sistemazione dell’intero complesso edilizio addossato all’antico manufatto e dell’area circostante, con generoso senso di ospitalità e profonda sensibilità e attenzione nei confronti delle iniziative volte alla rivalutazione di questo Luogo di eccellenza per tutti gli amanti della Bellezza, volentieri hanno aderito con caloroso entusiasmo, tre anni or sono, alla proposta dell’Associazione Pro Loco “Teofilo folengo” di San Benedetto Po di ospitare una Manifestazione in concomitanza del Solstizio d’Estate. Quest’anno si esibirà il “Polyronian Drunk Singers”, Coro gospel della locale Scuola di Musica “Polirone”, sotto la direzione di Cristina Moretti. Inizio alle ore 21, con partecipazione libera. La Manifestazione gode del patrocinio di Chorus Inside Lombardia, del Comune, della Parrocchia e della Scuola di Musica di San Benedetto Po, di Usci Sondrio e della Cappella Musicale polironiana “Adolfo Tanzi”.