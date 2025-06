Domani all’Arci Virgilio la rappresentazione del poema “Urlo”

MANTOVA – All’Arci Virgilio di Mantova, vicolo Ospitale 2, domenica 22 giugno alle ore 18.30, sarà rappresentato il poema Urlo del famoso esponente della Beat Generation, Allen Ginsberg, con l’attore Davide Lora e la musica a cura di Mario Sboarina. Il poema Howl (Urlo) di Allen Ginsberg torna in scena, dopo il tutto esaurito registrato al Ridotto del Teatro Masini di Faenza lo scorso maggio, a Mantova all’Arci Virgilio, grazie all’organizzazione di Ezio Settembri e Giancarlo Sissa, poeti legati a Mantova. L’associazione Independent Poetry presenta l’opera in una nuova traduzione in lingua italiana, a cura di Monica Guerra e Sandro Pecchiari, per celebrare il settantesimo anniversario della sua prima lettura, a cura dell’autore stesso, alla Six Gallery di San Francisco nel 1955. Il testo è considerato il manifesto in versi della Beat Generation, fu pubblicato negli USA nel 1956 dalla casa editrice City Lights Bookstore dell’amico e poeta Lawrence Ferlinghetti.