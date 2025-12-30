Si festeggia il “Capodanno in musica” al PalaUnical

Mantova Per la prima volta, il PalaUnical Teatro si prepara ad ospitare una serata evento. Si tratta di “Capodanno in musica: liscio & tanto altro” il 31 dicembre a partire dalle 21.00 fino allo scoccare della mezzanotte, per festeggiare tutti insieme la notte di San Silvestro e l’inizio del nuovo anno. Un augurio di buon anno a Mantova che si realizza grazie alla collaborazione con l’amministrazione di Mantova e il Gruppo Tea spa. La serata avrà inizio alle 21.15, con Moreno il biondo & Orchestra Grande Evento. Con l’Orchestra Grande Evento saranno presenti anche Fiorenzo Tassinari e Mauro Ferrara. A seguire salirà sul palcoscenico il comico e cabarettista Duilio Pizzocchi, artista apparso anche in alcune puntate di Zelig. Allo scoccare della mezzanotte brindisi collettivo per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Si tornerà poi a ballare con la musica dance anni 70/80 con la band Le Cotiche. La serata prevede un biglietto di ingresso a pagamento, posto a sedere, al prezzo di euro 25,00. Si può acquistare il biglietto online su Ticketone, nei punti vendita abituali e MediaWorld Mantova. Per informazioni: info@eventiverona.it; www.eventiverona.it; tel. 045 8039156; info@palaunical.com; www.palaunical.com; tel. 340 1913538.