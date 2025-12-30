“Tra Pive e Pastorali”, la tradizione sacra e le note irlandesi a Castel d’Ario

Castel d’Ario “Tra Pive e Pastorali”; questo è il titolo del concerto che si terrà sabato 3 gennaio alle 19 nella Chiesa Parrocchiale “Assunzione della Beata Vergine Maria” di Castel d’Ario.

Con questo appuntamento dedicato alla musica sacra e alle tradizionali note della musica popolare irlandese riprende l’attività promozionale da parte dell’Associazione “Castel d’Ario per la Musica” e dedicata alla valorizzazione dell’enorme patrimonio di cui dispone il mondo delle sette note. Un’attività che pone l’accento su molti generi musicali e che ha sempre ottenuto ampi consensi da parte degli appassionati. Per la realizzazione di questo progetto artistico e culturale i promotori dispongono anche della collaborazione della Pro Loco di Castel d’Ario e della parrocchia “Assunzione della Beata Vergine Maria”.

Protagonisti del concerto saranno i musicisti Gionni Scriboni alle cornamuse e zampogne e Maurizio Maffezzoli, all’organo.

Scriboni è laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Macerata ed inizia gli studi musicali all’età di otto anni con il sassofono contralto. All’età di 12 anni viene ammesso al Conservatorio G. Rossini di Pesaro sezione staccata di Fermo, dove si diploma in clarinetto. Nel 2003 si diploma in Didattica della Musica al Conservatorio G. B. Pergolesi di Fermo. Inoltre nel 2011 sempre nel medesimo Conservatorio ottiene il compimento inferiore di Canto. È membro fondatore del gruppo “Errabundi Musici” nel quale suona il flauto dritto contralto rinascimentale, la piva, la bombarda e la smallpipe, eseguendo concerti di musica antica e musica celtica in tutta Italia.

Maffezzoli, invece, è diplomato in Organo e Composizione Organistica e Didattica della Musica. Ha al suo attivo numerosi concerti, in Italia e all’estero, sia come solista che in formazioni cameristiche. Ha collaborato come docente con il Conservatorio Nacional de Musica di Città del Messico, Akademia Muzyczna Bydgoszcz (Polonia) e la Frederic Chopin Musical University. Dirige il coro “Monti Azzurri”di Pievebovigliana (Mc), il coro di voci bianche “Helvia Recin di Villa Potenza (MC). Ha inciso il cd ”Organum contra Organum” per due organi, un cd con musiche inedite di autori abruzzesi per la Tactus, un dvd “Terra d’organi” per la provincia di Macerata ed ha appena ultimato una registrazione di autori spagnoli per organo e mezzo-soprano.

É presidente dell’associazione musicale “Organi-Art & Borghi” di Camerino con cui organizza il Festival organistico “Terra d’Organi Antichi” giunta quest’anno alla sua XVII edizione.