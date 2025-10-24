Suzzara, il luogo comune diventa arte negli incontri alla Galleria del Premio

Suzzara Il Comune di Suzzara propone per l’autunno 2025 un nuovo ciclo di incontri e visite guidate al Museo Galleria del Premio Suzzara dal titolo “Luoghi comuni nelle opere del Premio”, dedicato all’esplorazione dei “topoi” della cultura artistica e letteraria: figure, simboli e temi ricorrenti che attraversano i secoli, dal mito classico alla contemporaneità.

Dal 25 ottobre al 20 dicembre, ogni sabato alle 11 e alle 15, la Galleria ospiterà conferenze, dialoghi e visite guidate alla mostra collettiva del 52° Premio Suzzara “Inferno riflesso. La guerra nello specchio dell’arte”, in un percorso che intreccia arte, poesia e memoria, affrontando i grandi temi che hanno percorso, come un fiume carsico, il tempo e i generi artistici.

Il programma prenderà avvio sabato 25 ottobre alle 15 con una conferenza dedicata – in occasione delle festività di Halloween e Ognissanti – alla poesia cimiteriale e all’universo dell’Oltretomba, per poi rimanere, 8 novembre e il 15 novembre, sempre alle 15, sul tema del “nero”, andando a trattare il fascino del buio nell’arte e un animale che, nel buio, si sente perfettamente a proprio agio: il gatto, con Fabio Bortesi e Andrea Vegher (in occasione della Giornata del Gatto Nero). Non mancheranno riflessioni sulla discesa agli inferi (22 novembre alle 15) e sul mito del ritorno (29 novembre alle 15).

Il ciclo proseguirà in dicembre con un approfondimento sul senso dei luoghi (“locus amoenus” e “locus horridus”, 6 dicembre alle 15) e si concluderà con la conferenza di Natale dedicata alle maternità postmoderne e all’immagine della madre e del bambino nelle opere del Premio Suzzara (20 dicembre alle 15).

Il 13 dicembre alle 15 è in programma – in collaborazione con il Museo Civico Bodini di Gemonio – un importante evento di omaggio al maestro Floriano Bodini, grande scultore che nel 1998 ricevette dalla Città di Suzzara il premio alla carriera, e di cui il Museo conserva una significativa opera (“La guerra”, 1968, bronzo). Parallelamente, i sabati di 8 e 22 novembre e di 6 e 20 dicembre, alle 11, le visite guidate alla mostra collettiva “Inferno riflesso” offriranno al pubblico l’occasione di approfondire le opere in concorso e il tema della guerra “nello specchio dell’arte”, fulcro dell’attuale edizione del Premio.

“Con questo nuovo ciclo di appuntamenti – spiega l’Assessore alla Cultura del Comune di Suzzara, Stefano Rosselli – proseguiamo il percorso di apertura della Galleria del Premio Suzzara a un pubblico sempre più ampio e curioso, offrendo momenti di riflessione che uniscono arte, letteratura e immaginario collettivo. Questi appuntamenti rappresentano un modo per riscoprire le nostre radici culturali e per ritrovare, nell’esperienza condivisa, il valore del pensiero critico e della bellezza come bene comune, nonché per intrecciare il nostro operato con quello di altre importanti istituzioni presenti in regione come il Museo Civico Bodini di Gemonio”.

Tutti gli incontri si terranno presso il Museo Galleria del Premio Suzzara, via Don Bosco 2A, Suzzara).

Per informazioni: web http://www.premiosuzzara.it; email galleriapremio@comune.suzzara.mn.it; tel e wa 0376 513513 | 338 9284564; social @galleriadelpremio (fb e ig).