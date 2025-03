Tempo d’Orchestra, fuori programma per la Sagra della primavera

Mantova “Tempo d’Orchestra 2024/25”, stagione concertistica di Oficina Ocm, si arricchisce di una serata fuori abbonamento, che – lunedì, ore 20.45, in Sala delle Capriate a Mantova – pone al centro la celeberrima Sagra della primavera di Igor Stravinskij, nella versione per pianoforte a quattro mani realizzata dall’autore stesso nel 1913. L’interpretazione è affidata al Ksiazek Piano Duo, composto da Agnieszka Zahaczewska-Ksiazek e Krzysztof Ksiazek recentissimo 2° premio alla prestigiosa Franz Schubert International Competition di Graz, che completerà la proposta d’ascolto con brani di Dvorak.

“Genesi di uno scandalo”, questo il titolo della serata, prevede un’introduzione a cura del narratore della musica Alfredo Bruno, che inviterà a interrogarsi sul percorso di un’opera dalla mente del compositore fino al debutto nella prima esecuzione pubblica. Di qui il caso della Sagra della Primavera, uno dei capolavori musicali più contestati, dal suo debutto fino a tempi recenti.

“Momento emblematico della modernità” (nella definizione di Pierre Boulez), che continua ancora oggi a sfidare i suoi ascoltatori, sarà oggetto di un racconto introduttivo che mescola i piani temporali, per cercare il permanere di quella novità nell’orecchio dell’ascoltatore.

“Niente come il repertorio per pianoforte a quattro mani è in grado di avvicinarci all’officina delle idee, agli itinerari dell’inventiva, all’energia creativa che da forma – spiega Alfredo Bruno -. Quindi quella di lunedì rappresenta una straordinaria occasione, nel suo proporre un recital dal suono primordiale, che si pone quale fotografia in divenire dell’opera musicale e tocca la tradizione popolare delle Leggende di Dvorak, passa attraverso il turbinio delle sue Danze slave e culmina con la brutale forza primigenia del folklore sovietico, impressa nella Sagra della primavera di Stravinskij”.

I biglietti per la serata di lunedì 24 marzo (intero 10 euro, ridotto riservato agli Amici dell’Ocm 5 euro) sono in prevendita al Boxoffice di Oficina Ocm (Mantova, piazza Sordello 12 – T. 0376 360476 – boxoffice@oficinaocm.com) e online su oficinaocm.vivaticket.it.