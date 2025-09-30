Ville e natura nell’ottobre del Fai di Mantova

Mantova “Bosco Fontana, ieri, oggi e domani” è il primo appuntamento del mese di ottobre a cura della Delegazione di Mantova del Fondo Italiano per l’Ambiente.

Un excursus sulla storia e l’evoluzione di Bosco Fontana che si terrà il 2 ottobre alle 18.30 nelle Pescherie di Giulio Romano. A cura del Gruppo Fai Giovani di Mantova. In occasione del festival IT.A.Cà – Festival del Turismo Responsabile si realizzarà un excursus sulla storia e l’evoluzione di quest’isola di natura per riflettere sull’importanza della conservazione ambientale. L’evento è aperto a tutti ad ingresso gratuito.

Ci si sposta a Ostiglia il 18 ottobre per “Un viaggio tra acqua, cielo e terra. Una perla di biodiversità ad Ostiglia”.

Due i turni di visita alla Palude di Ostiglia. A cura del Gruppo Fai Giovani di Mantova. Le Paludi di Ostiglia, situate al confine tra Lombardia e Veneto, sono un’ampia zona umida “pensile”. Accompagnati da esperti naturalisti della Lipu, i partecipanti potranno avventurarsi lungo sentieri ombreggiati, soffermarsi nei punti di osservazione attrezzati e ascoltare nel silenzio interrotto solo dal canto degli uccelli storie che intrecciano natura, memoria e resilienza. Per informazioni: prenotazioni.mantova@faigiovani.fondoambiente.it.

Il cammino tra “Ville e giardini storici dell’Oltrepo’ mantovano” riparte il 26 ottobre da Corte Dall’Acqua di Schivenoglia. Quattro i turni di visita, alle 10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30. A cura della Delegazione Fai di Mantova, organizzata da Consorzio Oltrepò Mantovano, in collaborazione con l’Istituto Superiore “G. Greggiati”. Secondo appuntamento della rassegna Ville e giardini storici dell’Oltrepò mantovano realizzata in collaborazione con il Consorzio Oltrepò Mantovano e l’Istituto Superiore “G. Greggiati”. Corte dall’Acqua è una tipica villa agricola settecentesca, con corpo padronale e corte destinata alle attività rurali: case degli operai, barchesse, stalle e accesso diretto ai campi.

Per informazioni: prenotazioni.mantova@faigiovani.fondoambiente.it.

Si resta nell’Oltrepo’, sempre il 26 ottobre, per visitare Corte Rezzaghi a San Giacomo delle Segnate, con quattro turni di visita, alle 10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30.

A cura della Delegazione Fai di Mantova, organizzata da Consorzio Oltrepò Mantovano, in collaborazione con l’Istituto Superiore “G. Greggiati”.

Corte Rezzaghi è l’elegante residenza liberty di fine ’800 nel centro storico di San Giacomo delle Segnate. Un tempo dimora del commendatore Albany Rezzaghi – medico, storico e autore di Storie di Segnate – la villa è circondata da un parco con alberi secolari. Gravemente danneggiata dal sisma del 2012, è stata oggetto di un intervento che ha permesso la conservazione delle facciate, degli interni decorati e della suggestiva scalinata, rendendola accessibile e funzionale. Con il suo restauro, l’edificio torna ad essere un luogo di cultura e socialità, cuore pulsante del paese. Per informazioni: prenotazioni.mantova@faigiovani.fondoambiente.it.

Dal 4 ottobre si rinnova l’attività epositiva all’Antica Edioca dei Giornali in Piazza Canossa, con la mostra “Fotoautori in edicola – so’qquadri” , di Michele Mora.

A cura della Delegazione Fai di Mantova, Sottomarina e Basc Biennale d’Arte Sociale e di Comunità.

Conosciuto sui social col profilo Urbex Me Genuit, Michele Mora ha cominciato come hobby ad esplorare luoghi abbandonati della provincia di Mantova, in particolare della bassa mantovana, tra loghini di campagna e ex-industrie, per poi allargare gli orizzonti verso il resto dell’Italia e verso l’Europa. Dapprima le fotografie erano meramente atte alla catalogazione dei luoghi e ritraevano stanze ed edifici in modo didascalico e funzionale ma col tempo il lavoro si è concentrato sui dettagli, come le texture, le luci, le ombre e tutto ciò che non si ‘trova nella vita di tutti i giorni’. Dettagli che sembrano avere ispirato le opere di grandi artisti del Novecento, come Burri, Rothko, Kandinsky, Mondrian e tanti altri. Ed ecco quindi che ogni foto esposta è abbinata ad una delle opere di questi grandi maestri delle correnti artistiche del secolo scorso che più la richiama.

Inaugurazione sabato 4 ottobre alle 18.00.