Wonka all’Ariston anche in versione originale sottotitolata

È arrivato a riempire di magia le sale cinematografiche WONKA, il nuovo e attesissimo film del visionario regista di Paddington, Paul King, che ha deciso di portare al cinema un film sulle origini di Willy Wonka prima di aprire la fabbrica di cioccolato più famosa del mondo. Un film coloratissimo, che sta conquistando pubblico e critica ovunque, e con un cast d’eccezione, tra cui Timothée Chalamet, Olivia Colman, Hugh Grant, Rowan Atkinson. Doppiato totalmente in italiano nella versione ufficiale che è in questi giorni in sala, sarà invece possibile godere delle magnifiche interpretazioni attoriali e canore originali del film martedì 19 dicembre alle 21 presso la multisala Ariston, dove, per la rassegna “Original is Better”, il film verrà proiettato nella versione inglese con sottotitoli in italiano.

Wonka è di fatto il film prequel al romanzo “La fabbrica di cioccolato” di Roald Dahl, quest’ultimo già portato sul grande schermo due volte: nel 1971 da Mel Stuart, con protagonista l’attore comico Gene Wilder (ed è proprio a lui che richiamano le atmosfere in questo nuovo film); la seconda nel 2005 da Tim Burton, con protagonista Johnny Depp.

Il film è disponibile per proiezioni scolastiche anche in versione originale con sottotitoli in inglese.

Prezzo intero 9,50€; prezzo ridotto 7€. Supplemento prenotazione 1€. Informazioni al 0376.328139 e su www.cineview.it.