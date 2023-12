Casalmoro in festa per la nuova Scuola dell’Infanzia

CASALMORO Inaugurata ieri pomeriggio la nuova Scuola dell’Infanzia a Casalmoro. Un tripudio generale di soddisfazione al taglio del nastro e della benedizione, alla presenza gremita della cittadinanza insieme alle autorità locali, quali il sindaco Franco Perini, il vicesindaco Maura Tomaselli, la dirigente scolastica Luisa Bartoli, il consigliere provinciale Mattia Di Vito e il parroco don Giovanni Tosoni.

Protagonisti i bambini dell’Infanzia che hanno inaugurato la scuola con canti natalizi insieme alla vice sindaca Tomaselli che li ha ringraziati perché come sentinelle sono venuti spesso a controllare e monitorare i lavori di ristrutturazione giunti a buon fine. «Oggi apriamo questa nuova scuola completamente ristrutturata – ha esortato il sindaco Franco Perini – quando si arriva a raggiungere tale traguardo è sempre un gran risultato e orgoglio per tutta la comunità». Il progetto dell’adeguamento sismico e della riqualificazione energetica è cominciato nel 2018 con una prassi burocratica durata tre anni, finché nell’agosto del 2021, si è dato inizio all’opera conclusasi appunto in questi giorni e che aprirà i battenti il prossimo 8 gennaio 2024 dopo le vacanze natalizie. Un intenso lavoro di squadra che ha coinvolto l’intera amministrazione comunale, i progettisti nelle persone degli architetti Raffaele Grasso e Sara Simonati della Pgspartners di Asola e oltre venti professionisti. Sono stati effettuati interventi finalizzati a migliorare la classe energetica, contenendo consumi e permettendo l’utilizzo ottimale delle risorse energetiche come ad esempio la massima sicurezza sismica, acustica e comfort termico interno. “È il primo edificio scolastico che inauguriamo nella progettazione e realizzazione degli ambienti innovativi di apprendimento – ha detto l’architetto Grasso – e complimenti a Casalmoro che siete arrivati per primi, infatti è tra le prime scuole completate finanziate dal PNRR”. Un progetto dal costo totale di un milione e 900mila euro tra i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le risorse finanziarie stanziate dall’amministrazione comunale di Casalmoro. “Oltre ad essere una bella scuola è anche intelligente, un dono di Natale propizio che rappresenta un pilastro del nostro Istituto Comprensivo – ha detto emozionata la dirigente Luisa Bartoli. A portare i saluti del presidente della provincia Carlo Bottani è stato il consigliere Di Vito: oggi l’attenzione è rivolta alla cittadinanza, ma soprattutto all’infanzia che rappresenta il futuro.