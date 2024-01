Calcio a 5 Serie A – Saviatesta in campo a Napoli per il match di Coppa Italia (ore 20)

Mantova Il Saviatesta Mantova lotterà fino alla fine, finché non sarà condannato dai numeri. I biancorossi sono usciti sconfitti anche dalla gara contro la Fortitudo Pomezia, ma l’atteggiamento ha soddisfatto la società. «Nella gara di venerdì il Mantova ha dimostrato di essere vivo – ha analizzato il Direttore Generale dei virgiliani Cristiano Rondelli -. Purtroppo alcuni episodi sfortunati hanno condizionato la gara. Penso ai primi due gol a freddo presi per due svarioni della difesa e del portiere. Nel secondo tempo ricordo un’unica discesa del Pomezia, per il resto è stato il Saviatesta a fare la partita. Gli auspici ancora una volta erano buoni – prosegue il dg – e non aver portato a casa i tre punti è rammaricante. Siamo tuttavia soddisfatti per come la squadra ha reagito. Sembra che stia facendo vedere di essere viva e presente. E per noi questo è molto importante».

Il Saviatesta tornerà in campo stasera per la Coppa Italia: affronterà in trasferta il Napoli (ore 20). «La gara in terra campana per noi può rappresentare una buona occasione per provare alcuni schemi e alcuni automatismi. Non abbiamo velleità di passare il turno – ammette Rondelli – anche perché affrontiamo un avversario che credo che alla fine trionferà anche in campionato. La Coppa ci servirà in vista della gara in casa contro Avellino. Un match che potrebbe essere l’ulteriore dimostrazione che il Mantova è presente. Tenendo anche conto del fatto che davanti a noi le altre continuano a non fare punti, quindi con un filotto di successi potremmo addirittura pensare di agganciare i play out».