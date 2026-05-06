Basket Serie B Interregionale – Ottavi play off: Amica Chips stesa in gara-2 a Nerviano (98-72). Sabato la “bella”

NERVIANO (Mi) Troppa Nervianese per l’Amica Chips, cui non riesce il bis dopo la fantastica vittoria in gara-1. Sul parquet dei milanesi, i biancorossi faticano ad arginare la forza degli avversari e, nonostante l’impegno, cedono alla distanza dopo essere stati comunque in partita fino all’ultimo quarto. La serie degli ottavi di finale torna quindi in parità. Si deciderà tutto sabato alla Tea Arena, con palla a due fissata per le ore 20.30.
NERVIANESE-AMICA CHIPS 98-72 (22-19, 52-46, 72-61)
NERVIANESE Cemmi 15, Bonavida 18, Tagliabue, Bianchi 14, Balconi, Peri 6, Pettinaroli 3, Manganotti 9, Airaghi 18, Tapparo 13, Bigarella, Colombo 2. All.: Barbarossa.
AMICA CHIPS STINGS Verri 12, Boudet 16, Devincenzi ne, Bortolotto 2, Barbieri 16, Pasquino 4, Pettovello 4, Ciorciari 2, Peralta 9, Aguirrezabala 7, Groppi ne, Fabi. All.: Romero.
ARBITRI Tramontini di Treviso e Brambilla di Vimercate.