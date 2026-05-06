Mantova, auto si ribalta all’immissione della Tangenziale Nord: ferita una 21enne

MANTOVA Paura questa mattina per un incidente stradale avvenuto sulla corsia di immissione della tangenziale Nord nei pressi di viale della Favorita. Una 21enne Mantova, è uscita di strada mentre si immetteva sulla tangenziale in direzione di San Giorgio. L’incidente si è verificato intorno alle 9.30 nel tratto situato sul retro del distributore di metano. Per cause ancora in fase di accertamento, la giovane al volante di una Citroën ha perso improvvisamente il controllo del mezzo. Dopo una sbandata di pochi metri, l’auto si è ribaltata, finendo la sua corsa su un fianco lungo la banchina laterale. Fortunatamente, il sinistro non ha coinvolto altri veicoli circolanti in quel momento sulla carreggiata. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 e dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e aiutato la giovane a uscire dall’abitacolo. La ragazza è stata poi trasportata in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Poma. Per consentire agli agenti della Polizia locale i rilievi di legge e le operazioni di recupero del veicolo incidentato la corsia di immissione è stata chiusa temporanea. Il traffico ha subito rallentamenti fino alla completa rimozione del mezzo e alla messa in sicurezza della sede stradale.