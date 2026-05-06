Paura a Medole, fiamme vicino ai pali della luce in via Sabbionare

MEDOLE Momenti di apprensione nella mattinata di oggi a Medole per un incendio che ha colpito un edificio situato in via Sabbionare. L’allarme è scattato intorno alle 10.45, mobilitando immediatamente i mezzi di soccorso del Comando di Mantova.

La dinamica e l’intervento

Le fiamme, le cui origini restano al momento ancora da accertare, hanno avvolto la struttura richiedendo un dispiegamento massiccio di forze. Dal distaccamento di Castiglione delle Stiviere è giunta sul posto un’autopompa serbatoio (APS), supportata da un’autobotte e un’autoscala inviate dalla sede centrale di Mantova. I Vigili del Fuoco hanno lavorato intensamente per circoscrivere il rogo ed evitare che si propagasse ulteriormente, riuscendo infine a domare l’incendio.

Sicurezza e viabilità

Oltre ai tecnici del 115, l’area è stata presidiata dai Carabinieri delle stazioni di Castiglione delle Stiviere e Guidizzolo, insieme alla Polizia Locale di Medole, che si è occupata della gestione della viabilità e del supporto alle operazioni.

L’incendio ha interessato anche un palo della rete elettrica adiacente alla struttura. Per questo motivo è stato richiesto l’intervento urgente del personale Enel, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’impianto per scongiurare pericoli di cortocircuito o interruzioni prolungate dell’erogazione nella zona.

Nessun ferito

Fortunatamente, il bilancio non registra conseguenze gravi per le persone: non risultano infatti feriti né casi di intossicazione da fumo. Una volta terminate le operazioni di spegnimento e bonifica, i tecnici procederanno con i rilievi necessari per stabilire con esattezza le cause del rogo.