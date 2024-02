De Rossi debutta in Europa “Feyenoord squadra di qualità”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono contento di esordire in Europa, non era molto preventivabile fino a qualche tempo fa. Il 14 febbraio è il compleanno di mia figlia e lo scorso anno di questi tempi venivo esonerato. Quindi sono grato di questo e voglio approfittarne. Sappiamo che da quella partita che ho giocato fino ad oggi ci sono state altre sfide contro il Feyenoord, con in palio anche qualcosa di importante. Ci sarà un clima infuocato ma poi sarà il campo a parlare”. Queste le parole di Daniele De Rossi, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di andata del play-off di Europa League contro il Feyenoord. “Ho studiato attentamente il Feyenoord – ha proseguito il tecnico giallorosso -. E’ una squadra che sa giocare a calcio, con esterni di qualità. Io ho grande rispetto per come giocano e per i loro giocatori. Penso che sarà una grande sfida, che già in precedenza è stata equilibrata”. “Per un certo periodo eravamo sempre tra le prime otto squadre d’Europa e voglio che torniamo ad esserlo – ha aggiunto l’ex capitano e centrocampista giallorosso – Pellegrini? io valuto quello che ho visto da quando sono arrivato qui, penso sia più corretto perchè ho avuto più strumenti in mano per valutarlo. Penso che per come guida, interpreta il ruolo di capitano e gioca, posso solo che ritenermi soddisfatto. Fa sempre più cose simili a quelle che vorrei vedere in campo, e questo è sintomo che capisce quello che chiedo”. Per quanto riguarda la formazione, De Rossi, che in porta si affiderà a Svilar, ha spiegato che “la scelta su Spinazzola e Angelino verrà fatta in base a tanti fattori. Sono due giocatori diversi in tutto e questa cosa mi piace. Avere in determinate posizioni giocatori che interpretano il ruolo in maniera diversa è un vantaggio per me. Cristante? Sta bene, ha avuto piccoli problemi, ma è partito con noi e può giocare”, ha concluso il campione del mondo di Germania 2006.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).