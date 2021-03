Basket serie C Silver – Fari sul derby Negrini Quistello-Curtatone (ore 21.30)

MANTOVA Stasera finalmente torna in campo la C Silver. Dopo un anno di stop a causa dell’emergenza sanitaria, si prova a ripartire e nel girone A subito fari a Quistello per il derby tutto virgiliano fra la Negrini di Marco Gabrielli e lo Junior Curtatone di Stefano Trazzi (ore 21.30, arbitri Alberto Purrone e Virginia D’Amone di San Giorgio). Prima dell’inizio della gara sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime per il Covid-19, con i capitani delle due squadre che leggeranno dei testi appositamente preparati per l’occasione.

Quistello e Junior Curtatone sono le uniche due squadre mantovane al via della C Silver, dopo la rinuncia di Lions Asola, San Pio X e Viadana.

«Proveremo a vedere come va – afferma il presidente del Quistello De Biase – Giocheremo questo derby con pochi allenamenti nelle gambe, affrontando una squadra molto forte. La cosa importante è che nei nostri atleti e nello staff tecnico c’è tanta voglia di ritornare a giocare: andremo in campo per fare bene».

A referto anche Gianluca Colla tornato a Quistello dopo la brevissima esperienza a Montecchio Emilia. Replica il presidente del Curtatone Angelo Pinzi: «Anche noi abbiamo tanta voglia di ripartire. Non c’è stato molto tempo per gli allenamenti, ma con la forza di volontà affrontiamo il derby per cercare di far bene. Tra l’altro si confrontano le due uniche compagini mantovane che hanno confermato la loro presenza nella C Silver. Auguriamoci sia una bella gara».